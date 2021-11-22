Журналисты сравнили стоимость платной парковки в разных городах России с петербургскими

В Петербурге зона платной парковки скоро станет на 71 улицу больше, а тарифы вырастут. У многих горожан предстоящее повышение цен вызвало неоднозначную реакцию, однако «МК в Питере» уточняет, что подорожание укладывается в рамки общефедеральных тарифов и сильно уступает московским расценкам.

Тарифы, действующие в Петербурге сегодня, оставались неизменными с 2015 года. С 1 января, согласно подготовленному комитетом по транспорту проекту постановления, за категорию «А» и «М» потребуется заплатить 39 рублей 68 копеек; категорию «Б» — 132 рублей 25 копеек; иные — 198 рублей 37 копеек. Сейчас петербургские автомобилисты платят за категорию «А» и «М» — 30 рублей в час; категорию «Б» — 60 рублей в час; остальные категории — 120 рублей в час. При этом наполняемость в уже действующих зонах платной парковки Петербурга в рабочие дни составляет почти 100%.

Отмечается, что важным стимулом к расширению зоны платной парковки являются бытовые проблемы жителей Центрального района и доставляемые им неудобства. Такое решение может стать для кого-то дополнительным стимулом к отказу от пользования личного транспорта в центральной части Петербурга.

В Москве минимальная стоимость парковки составляет 80 рублей в час в дневное время и 60 рублей в час в ночное время. Однако, эти расценки действуют для улиц с наименьшей загруженностью между Садовым и Бульварным кольцами. Внутри Садового кольца используется другая тарифная формула: 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час. Ночью — 60 рублей в час. Самой дорогой для москвичей является парковка в зонах «повышенного тарифа». В дневное время она обойдется в 380 рублей в час.

В Казани за парковку потребуется заплатить: от 100 до 70 рублей за час. Минимальная стоимость составляет 30 рублей. При этом сам город намного меньше Петербурга.

В Новосибирске уже действуют более высокие парковочные тарифы, чем предлагается в Петербурге. Сейчас там есть зоны со стоимостью 100 рублей в час и по 50 рублей в час.