Остановившийся на час поезд из Петербурга прибыл в Мурманск без опоздания

Скорый поезд №22 сообщением Санкт-Петербург – Мурманск, который в воскресенье, 21 ноября, задержался на перегоне в Карелии, прибыл в конечную точку маршрута четко по расписанию. Как сообщает «Мурманский вестник», на железнодорожном вокзале в Мурманске он был в 21 час 23 минуты, как и положено по графику.

Накануне в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что поезд простоял более часа на перегоне Поньгома — Кузема в Республике Карелия по техническим причинам. Когда он смог продолжить движение, машинисту пришлось нагонять отставание от графика.

Отставание сокращалось с каждой станцией. Уже на границе Республики Карелия и Мурманской области поезд следовал по графику.