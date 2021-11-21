Поезд Петербург-Мурманск задержался в пути

Поезд №22 Петербург-Мурманск задержался в пути в Республике Карелия. В пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили, что вынужденная стоянка на перегоне Поньгома — Кузема длится уже более часа. Остановился поезд по техническим причинам.

В ОЖД уточнили, что специалисты делают всё возможное, чтобы быстрее отправить поезд дальше и ввести в график. А компании принесли извинения пассажирам и встречающим и посоветовали следить за объявлениями по громкоговорящей связи на станциях и в поезде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в РЖД планируют временно отменить более четырех десятков поездов в связи с низким спросом. Есть в их числе и составы, отправляющиеся из Петербурга.