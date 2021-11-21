Петербург в лидерах по ДТП с электросамокатами

Научный центр Безопасности дорожного движения МВД России изучил статистику по числу аварий с электросамокатами в различных городах России за девять месяцев текущего года. Лидером по числу ДТП с этим средством передвижения стала Москва, где за указанный период было зарегистрировано 99 аварий. Петербург стал вторым. В нем произошло 75 аварий со средствами индивидуальной мобильности. Замыкает тройку Краснодарский край, где таких аварий произошло 30.

В Москве за указанный период погибло в ДТП с электросамокатами два человека. Один летальный исход зарегистрирован в Петербурге. Аналогичные показатели оказались также у Татарстана, Башкортостана, Сахалинской, Свердловской, Московской, Тверской и Новосибирской областей.