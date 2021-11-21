Сбивший школьницу в Гатчине водитель уехал с места ДТП

В городе Гатчина Ленинградской области на улице Авиатриссы Зверевой в ДТП пострадала школьница. Как сообщает ivbg.ru, девочка переходила проезжу часть по пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль Volkswagen.

В результате школьница упала, но сумела самостоятельно подняться. Водитель остановился, подождал пока ребенок отойдет с проезжей части, а после уехал с места ДТП.

Пострадавшую девочку в итоге госпитализировали. Врачи диагностировали у неё трещину лобной кости.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что находившегося за рулем Volkswagen водителя нашли и задержали. Он оказался пьян.