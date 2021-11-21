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Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом задерживается

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© Фото: Baltphoto

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Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что окончательное решение по ВСМ еще не принято.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург откладывается. Вице-премьер Марат Хуснуллин 17 ноября заявил, что прокладка основного хода ВСМ пока под вопросом. Причина в том, что правительству не хватает денег на реализацию всех ранее заявленных проектов.

Издание «Деловой Петербург» публикует мнение специалиста по транспортному развитию территорий ИТП "Урбаника" Ильи Резникова. Эксперт уверен, что от подобных проектов в России не отказываются насовсем. Однако, ВСМ вполне могут отложить на неопределенный срок.

Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин отмечает, что неизвестны транспортные расчеты, заложенные в основу ранее проектируемой ВСМ. Однако, данных по расчетам транспортного спроса ранее не публиковалось.

Владимир Валдин уверен, что пассажиру нет принципиальной разницы идет ли поезд между Петербургом и Москвой два или три с половиной часа. Но повышение скорости, вероятно, было бы интереснее с точки зрения эксплуатации, так как за одинаковое время можно было бы отправить больше поездов.

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