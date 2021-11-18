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Четверг в Петербурге начался с серьезных пробок

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Пробки в утренний «час-пик» в Петербурге составили шесть баллов.

В четверг, 18 ноября, утро для многих автомобилистов началось с серьёзных пробок. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимум составил шесть баллов. По состоянию на 9:00 дорожная ситуация в городе оценивается в пять баллов.

Самый длинный затор собрался на кольцевой автодороге. Он растянулся на шесть километров — с 41-го по 47-й.

На набережной Обводного канала серьезная пробка собралась от Балтийского вокзала к Московскому проспекту. В Мурино встали Главная и Центральная улицы, а в Кудрово возник длинный затор на пересечении Областной и Ленинградской улиц.

Сложная дорожная ситуация наблюдается на Красногвардейской площади. Московский проспект от улицы Гастелло к улице Типанова и сама улица Типанова к Московскому проспекту стоят из-за ДТП.

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