Четверг в Петербурге начался с серьезных пробок

В четверг, 18 ноября, утро для многих автомобилистов началось с серьёзных пробок. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимум составил шесть баллов. По состоянию на 9:00 дорожная ситуация в городе оценивается в пять баллов.

Самый длинный затор собрался на кольцевой автодороге. Он растянулся на шесть километров — с 41-го по 47-й.

На набережной Обводного канала серьезная пробка собралась от Балтийского вокзала к Московскому проспекту. В Мурино встали Главная и Центральная улицы, а в Кудрово возник длинный затор на пересечении Областной и Ленинградской улиц.

Сложная дорожная ситуация наблюдается на Красногвардейской площади. Московский проспект от улицы Гастелло к улице Типанова и сама улица Типанова к Московскому проспекту стоят из-за ДТП.