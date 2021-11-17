Билеты с QR-кодами для петербуржцев поручат «Сбертройке»

Разработкой государственной информационной системы электронного контроля оплаты проезда в Петербурге займется ООО «Сбертройка». Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на комитет по транспорту, компания выиграла конкурс на выполнение данного вида работ.

Комитет по транспорту реализует новую модель транспортного обслуживания населения с QR-кодами в апреле 2022 года. Как сообщает «Деловой Петербург» стоимость контракта составила почти 40 миллионов рублей.

На победу в конкурсе претендовали сразу три компании, которые предложили свою помощь в доплате за создание системы. «Сбертройка» предложила наибольшую сумму доплаты в 25 млн 279 тысяч рублей.