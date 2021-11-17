Для КАД-2 не планируют использовать существующие дороги

В проекте второй автомобильной кольцевой дороги вокруг Петербурга запланировано только новое строительство. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, уже имеющиеся участки дорог для этих целей использовать не будут.

Вячеслав Петушенко отметил, что были предложения использовать для этих целей старую бетонку. Однако, там нет трафика и реконструировать её в этом месте бессмысленно.

Будущая вторая кольцевая пройдет по территории Ленинградской области. Точная стоимость проекта пока неизвестна, так как окончательно не определена будущая трасса кольцевой.

В настоящее время рассматривается два варианта трассы. Предложения по ним уже сформированы и направлены в Минтранс России для дальнейшего рассмотрения.