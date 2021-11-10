Новая стоимость платной парковки в Петербурге пока неизвестна

Решение по тарифам платной парковки в Петербурге пока не принято. Об этом сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на городской комитет по тарифам. Так в ведомстве прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о росте стоимости парковки в центре Петербурга до 100 рублей в час.

В комитете по тарифам пояснили, что получили заявку от транспортного блока, однако пока она находится на рассмотрении. После утверждения комитетом тарифы будут рассматриваться на совещании в Смольном, где и будет принято окончательное решение. Пока же говорить о нем преждевременно.

Ранее «Фонтанка», ссылаясь на собственный источник, сообщала, что в комитете по тарифам рассматриваются два варианта тарифа: 80 и 100 рублей в час. При этом второй источник назвал более вероятным.