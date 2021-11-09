Петербуржцы подали более 300 заявок на парковочные разрешения за неделю

Все заявители получают решение по своим обращениям в течение 3-4 дней. В комитете по транспорту уточнили, что официальный срок обработки заявки составляет десять дней.

С 1 декабря текущего года в Петербурге начнет действовать новая зона платной парковки. В неё входит 71 улица Центрального района. Установка паркоматов на них уже началась. Завершено нанесение разметки, идет установка дорожных знаков.

Получить информацию о документах, необходимых жителю зоны платной парковки для оформления парковочного разрешения можно на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга или по телефону контактного центра 417-50-00.