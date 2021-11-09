Утро у петербургских автомобилистов прошло в семибалльных пробках

Во вторник, 9 ноября, утро многих автомобилистов началось с пробок. Сервис «Яндекс Пробки» по состоянию на 9:00 оценил загруженность петербургских дорог в 7 баллов, что на 1-2 балла выше, чем обычно.

Одним из самых загруженных оказалось Московское шоссе по направлению из центра. Плотно было на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр, Заневском проспекте и проспекте Косыгина в центр. Также стояли Колтушское шоссе и проспект Косыгина, внутренняя сторона КАД от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, Российский путепровод и Индустриальный проспект.

К 11:00 загруженность петербургских дорог пришла в норму.