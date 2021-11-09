Власти Петербурга задумались о проездных с QR-кодами

В Петербурге ищут подрядчика для разработки системы проездных билетов на базе штрих-кодов. Соответствующий конкурс объявил недавно «Организатор перевозок». Информация о нем размещена на портале Госзакупок.

Стоимость контракта оценивается в 39,8 млн рублей. Победитель конкурса должен разработать проездные билеты с кодами к марту следующего года.

С помощью цифровых билетов в Петербурге появится пересадочный тариф для проезда на городском транспорте. Наземный общественный транспорт также будет переведен на обслуживание без кондуктора.

Все нововведения станут частью транспортной реформы, которая будет проведена в Петербурге в следующем году.