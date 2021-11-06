Повреждение оборудования в тоннеле петербургской дамбы довело водителей до уголовного дела

В отношении двух водителей грузовиков, которые повредили в тоннеле петербургской дамбы оборудование на 24 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Как сообщает 78.ru, мужчин обвиняют в уничтожении имущества.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Водители двух грузовиков высотой 4,86 метров проигнорировали предупреждение о максимально допустимой высоте транспортных средств в 4,5 метра и заехали в тоннель. В результате движение в тоннеле пришлось остановить на 1,5 часа.

Грузовики позже обнаружили в Кронштадте. Водители заперлись в кабинах и отказались вести переговоры в правоохранительными органами. В результате одного из них задержали и поместили в изолятор.