В Ленобласти могут уложить асфальт с запахом ягод

В Ленинградской области с 1 апреля стартует новый сезон дорожных работ. В этом году специалисты готовят ряд неординарных решений, таких как пахнущий ягодами асфальт. Об этом 31 марта сообщают «Невские новости» со ссылкой на областной комитет по дорожному хозяйству.

Еще одним новшеством стал красно-синий цвет асфальта на путепроводе во Всеволожском районе. Таких цветов удалось добиться, добавив в асфальтовую смесь пигменты, полимеры, активные вещества, а также смолы и масла.