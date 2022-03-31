На улицы Петербурга 1 апреля выйдут 864 низкопольных автобуса

В Петербурге с 1 апреля на маршруты общественного транспорта выйдут 864 низкопольных автобуса. Об этом 31 марта сообщает комитет по транспорту.

Приобретение городом низкопольных автобусов было осуществлено в рамках поставленной губернатором Александром Бегловым задачи о повышении доступности наземного общественного транспорта для маломобильных категорий граждан.

С 1 апреля, по плану реализации первого этапа Новой модели транспортного обслуживания, на 97 городских маршрутов выйдут 864 новых автобуса со специальными пандусами.