На севере Петербурга до 15 мая закроют проезд по Кондратьевскому проспекту

В Калининском районе Петербурга до 15 мая ограничат проезд Кондратьевскому проспекту. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

Ограничения движения транспорта будут действовать со 2 апреля по 15 мая от улицы Жукова до Минеральной улицы в связи с ремонтом трамвайных путей. Автомобилистов просят заранее составлять маршрут с учетом вводимых ограничений.