Весной в Петербурге усилят более 20 троллейбусных и трамвайных маршрутов

В Петербурге уже этой весной усилят дополнительными составами более 20 трамвайных и троллейбусных маршрутов. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса».

В апреле в Северной столице стартует первый этап транспортной реформы. Кроме запуска новых маршрутов в городе будут усилены уже существующие троллейбусные. С 21 марта на маршруты №№11, 22, 44 и с 31 марта на №№3, 31, 38 выйдет больше троллейбусов. Так, на маршрут №31 выйдет семь машин и их число достигнет 32.

Со второй волной транспортной реформы дополнительные составы появятся на троллейбусных №№16, 17, 22, 28, 29, 32 и трамвайных №№ 3, 7, 20, 23, 27, 43, 45. 55, 60 маршрутах.

Всего в ходе реформы планируется усилить 21 электротранспортный маршрут: из них 12 троллейбусных и 9 трамвайных.