Движение по петербургской дамбе ограничат на два дня

В Петербурге на два дня ограничат движение по дамбе. Об этом 28 марта сообщает телеканал «санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комплекса защитных сооружений.

Движение будет ограничено на внешнем кольце в транспортном отсеке Финской стороны. Транспорт будут останавливать перед въездом в тоннель на семь-десять минут.

Ограничения связаны с установкой подъемной техники в тоннеле, с помощью которой будут мыть облицовочные панели в тоннеле судопропускного сооружения С-1.

«Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим», — обратились к автомобилистам представители комплекса.