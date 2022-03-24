C 25 марта в нескольких районах Петербурга введут дорожные ограничения

В Невском, Калининском и Петроградском районах Петербурга с 25 марта по 29 апреля будут действовать ограничения движения на дорогах. Об этом 24 марта сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Ограничения в Невском районе будут действовать с 25 по 27 марта на Дальневосточном проспекте от Воркутинской улицы до улицы Коллонтай. В Петроградском районе движение ограничат с 25 по 27 марта, а также с 15 апреля на Малом проспекте от Ораниенбаумской улицы до улицы Шамшевой. В Калининском районе с 30 марта по 29 апреля частично ограничат проезд на Светлановского проспекта и Тимуровской улицы в связи с ремонтом трамвайных путей.