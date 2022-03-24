Новый автобусный маршрут свяжет микрорайон Славянка с ЖД станцией Царское Село

В Петербурге с 15 июля появится новый автобусный маршрут №394, который свяжет микрорайон Славянка с железнодорожной станцией Царское Село. Об этом 24 марта сообщает комитет по транспорту.

Новый автобус будет следовать через Ростовскую, Сетевую улицы и шоссе Подбельского. На маршруте с 5:30 до полуночи будут курсировать новые составы вместительностью до 50 человек с интервалами движения 7-10 минут в будние дни и 10-13 минут в выходные и праздники.

Оплатить проезд можно любыми доступными способами: картой «Подорожник», банковской картой, разовым проездным и льготными билетами. Отмечается, что по «Подорожнику» будет автоматически действовать тариф «60 минут» при совершении пересадок. Стоимость 1-й поездки составит 40 рублей, 2-й – десять, после этого все поездки в наземном транспорте в течение часа будут бесплатны.