Тарифы на проезд по платной трассе ЗСД в Петербурге повысят с конца марта

Проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге вырастет в цене с 31 марта 2022 года. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба оператора ООО «Магистраль Северной столицы».

Изменения коснутся пользователей транспондеров, оплачиваемые через систему Flow+ (Базовый тариф «Транспондер») и других тарифных опции.

Также сократиться скидка за использование данного вида оплаты с 57% сокращается до 48%. При этом стоимость проезда по при оплате наличными не изменится.

Ознакомиться с примерами стоимости проезда по ЗСД можно в таблице ООО «Магистраль Северной столицы» на официальном сайте компании.