В Петербурге ограничат движение на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе

Движение ограничат на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе. Для проведения работ будет перекрыта одна полоса движения. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосы дороги, в период с 21 по 28 марта будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 45-го по 51-й километр», – поделился информацией с автомобилистами глава территориального центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителей на месте будут предупреждать временные дорожные знаки. Также установят водоналивные барьеры для ограждения места работ.