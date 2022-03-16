  • 16 Март 2022
USD 17.03.2022 108.0521 -3.4302
USD ММВБ  
EUR 17.03.2022 118.7601 -3.6921
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге ускорят работы по расширению проспекта Энгельса

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Для ускорения работ необходимо провести ряд мероприятий.

Власти Петербурга просят ускорить работы по расширению проспекта Энгельса от Парнаса до КАД. Об этом 16 марта сообщает «Деловой Петербург».  

Для сокращения сроков работ их включат в адресную инвестиционную программу (АИП) на текущий год и на период 2023–2024 годов. В настоящее время реконструкция намечена на 2025—2028 годы.

Также необходимо внести данные в список объектов к которым «применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов».

Меры уже указаны в специальном проекте, который в настоящее время проходит антикоррупционную проверку. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка
    02.03.22
    Азбука маркетолога: брендирование бейсболок и кепок

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram