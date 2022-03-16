В Петербурге ускорят работы по расширению проспекта Энгельса

Власти Петербурга просят ускорить работы по расширению проспекта Энгельса от Парнаса до КАД. Об этом 16 марта сообщает «Деловой Петербург».

Для сокращения сроков работ их включат в адресную инвестиционную программу (АИП) на текущий год и на период 2023–2024 годов. В настоящее время реконструкция намечена на 2025—2028 годы.

Также необходимо внести данные в список объектов к которым «применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов».

Меры уже указаны в специальном проекте, который в настоящее время проходит антикоррупционную проверку.