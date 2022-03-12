Калининский и Красногвардейский районы Петербурга свяжет новый автобусный маршрут

В Петербурге новый автобусный маршрут №295 свяжет межд собой Калининский и Красногвардейский районы. Об этом 12 марта сообщает Комитет по транспорту.

Социальный маршрут придет на смену коммерческому (К-95) и будет следовать через Ладожский вокзал, станцию метро «Новочеркасская», Большую Охту, Поюстровский у и Гражданский проспекты, а также станции метро «Академическая» и «Граджанский проспект». Воспользоваться новым автобусом смогут все категории граждан: оплата проезда будет доступна с использованием «Подорожника», банковских карт и льготных проездных.

Курсировать по маршруту с интервалами 10-18 минут будут 17 новых автобусов вместимостью от 80 человек.