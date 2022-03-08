Фрунзенский и Красногвардейский районы Петербурга свяжет новый автобусный маршрут

С 1 июня новый автобусный маршрут №288 свяжет между собой Фрунзенский и Красногвардейский районы Петербурга. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Маршрут пройдет через Ириновский проспект, шоссе Революции, улицу Маршала Тухачевского. Воспользоваться автобусом смогут жители сразу трех районов – Фрунзенского, Невского и Красногвардейского. На протяжение всего маршрута будут оборудованы остановки, а проезд можно будет оплатить всеми видами проездных билетов.

Новые низкополые составы вместительностью до 80 пассажиров будут курсировать с с 5:30 до 0:30 с интервалами 12-16 минут в будние дни и 15-17 минут в выходные и праздничные.