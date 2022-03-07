К концу 2023 года Петрозаводское шоссе расширят до 6 полос

Уже к 2023 году Петрозаводское шоссе будет расширено до шести полос. Стоимость работ по реконструкции трассы составит 350 миллионов рублей. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Смольного.

Для реконструкции Петрозаводского шоссе в 2022 году выделят 350 миллионов рублей. После ремонта шоссе разгрузит выезд из города и улучшит дорожную ситуацию в Невском и Колпинском районах. На трассе также установят шумозащитные экраны, — поделились информацией городские власти.

Также средства выделят на строительство развязки на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе и на подключение Лахта Центра к Приморскому шоссе и улице Савушкина.