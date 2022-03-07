С 15 июля Адмиралтейский и Московский районы Петербурга свяжет новый автобусный маршрут № 286. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобус будет следовать через станции метро «Звёздная» и «Парк Победы», конечной остановкой станет Балтийский вокзал. Таким образом будет существенно улучшена транспортная доступность для жителей проспекта Космонавтов и Новоизмайловского проспекта. Данный маршрут станет единственным, проходящем через Митрофаньевское шоссе и производственные предприятия, а также свяжет Московский район с Балтийским железнодорожным вокзалом.

Новые низкопольные составы вместительностью до 50 человек будут курсировать ежедневно с 5:30 до 23:30 с интервалами в 12-15 минут.