В Петербург поставят новые автобусы на компримированном природном газе

В Петербурге, по итогам аукциона, заключен договор на поставку новых автобусов на компримированном природном газе. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».

Всего город, за счет существенного снижения цены, совершит закупку на девять единиц наземного транспорта больше, чем предполагалось ранее. Таким образом, до 1 сентября, на основании ст. 51 федерального закона № 44-ФЗ, вместо 39 закупят 48 автобусов, работающих на метане.

Современные автобусы Volgabus 5270G4 смогут перевозить до 103 пассажиров и будут отвечать всем установленным требованиям, таким как — низкий пол, места для маломобильных групп населения, современные системы безопасности и USB-зарядки. Отмечается, что использование метана значительно сократит негативное воздействие на окружающую среду.

Всего за последние годы предприятие поставило в распоряжение города более 400 новых составов различного класса и продолжит обновлять парк.