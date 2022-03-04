Комтранс просит петербуржцев носить с собой банковские карты

Петербуржцам рассказали, как оплачивать проезд ввиду наложенных санкций на некоторые российские банки. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Комитета по транспорту со ссылкой на АО «Газпромбанк», обслуживающего сервисы безналичной оплаты проезда в наземном транспорте с использованием банковских карт.

Представители ведомства отметили, что владельцы карт, на банки которых не были наложены санкции, смогут как и прежде продолжить пользоваться ими без ограничений. Также это касается оплаты посредством сервисов Apple Pay и Google Pay.

А вот владельцам карт банков, попавших в санкционный список, придется носить с собой пластиковые карты — в этом случает сервисы Apple и Google Pay работать не будут.

Кроме пластовых банковских карт, петербуржцы смогут оплатить проезд с помощью карты «Подорожник», льготных проездных билетов и наличных. При этом ведомство напоминает, что с 1 апреля последний способ оплаты станет недоступным, — его заменят разовые QR-билеты.