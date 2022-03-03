На юго-восточном участке петербургской КАД ограничат скоростной режим

В Невском районе Петербурга ограничат скоростной режим на участке КАД у вантового моста и развязки с Октябрьской набережной. Об этом 3 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожные службы ограничат скоростной режим на четырех полосах на участке трассы у Большого Обуховского моста через Неву до 50 километров в час. Ограничения связаны с установкой шумозащитных экранов.

Отмечается, что работы будут вестись в круглосуточном режиме. Об изменениях скоростного режима автомобилистов будут предупреждать временные дорожные знаки, световая сигнализация и водоналивные барьеры.