На юго-западе Петербурга установят закрытые остановки общественного транспорта

Жители Красносельского района Петербурга попросили городские власти установить закрытые остановки общественного транспорта. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Смольного.

В городскую администрацию с просьбой установки закрытых остановочных павильонов обратился представитель инициативной группы жителей Красносельского района. В своем обращении он отметил, что в Южно-Приморском муниципальном образовании в настоящее время проживает около 15 тысяч семей с детьми и 30 тысяч человек пожилого возраста, при этом остановки недостаточно оборудованы.

Смольный поручил в кратчайшие сроки установить несколько закрытых остановок на проспекте Героев. Власти при этом подчеркнули, что в связи с активным развитием городской транспортной сети, инфраструктура также должна строиться в соответствующем темпе. В ближайшее время на остановках вдоль проспекта появятся временные крытые павильоны.