В Петербурге число пассажиров автобусов выросло до 5,2 млн человек

Петербуржцы стали активней пользоваться автобусами. Число пассажиров данного вида наземного транспорта выросло до 5,2 млн человек. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».
С 28 января по 3 февраля автобусами воспользовались 4,5 млн человек, тогда как в последнюю неделю февраля их число увеличилось до 5,2 миллионов. При этом отмечается, что данный показатель еще далек от допандемийных объемов.
«Пассажиравтотранс» продолжает принимать меры для безопасности перевозок в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации», — заявили представители предприятия.