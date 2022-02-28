Петербуржцам напомнили об изменениях в оплате проезда с 1 апреля

В Петербурге с 1 апреля изменится система оплаты проезда на общественном транспорте. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Оплатить проезд можно будет с помощью карты «Подорожник», льготными электронными билетами, банковскими картами, а также разовыми QR-билетами, которые можно будет приобрести за наличные в кассах метро и киосках «Организатора перевозок». В дальнейшем сеть продажи билетов будет значительно расширена.

Также сообщается, что о маршрутах, на которых с 1 апреля проезд за наличные будет невозможен можно узнать на сайте «Организатора перевозок» в разделе «Транспорт-2022».