Летом в Петербурге запустят новый автобусный маршрут №275

С 15 июля на улицы Петербурга выйдет новый автобус №275. Он соединит между собой Выборгский, Калининский, Петроградский и Василеостровский районы. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новый социальный маршрут придет на замену коммерческому К-10. Он проследует через станции метро «Василеостровская», «Петроградская», «Лесная» и «Политехническая». Конечной точкой станет Придорожная аллея. Автобус свяжет новые жилые районы на севере города с исторической застройкой.

На маршрут выйдут составы вместительностью до 80 человек и будут курсировать с интервалами 14-15 минут в пиковые часы и 16-20 минут в остальное время.