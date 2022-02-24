От станции метро «Нарвская» будет запущен новый автобусный маршрут

До жилых кварталов между Промышленной улицей и улицей Трефолева от станции метро «Нарвская» с 15 июля запустят новый автобусный маршрут № 269. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Маршрут станет кольцевым. Автобус будет курсировать через пл. Стачек, Промышленную улицу, улицу Калинина, улицу Трефолева, после чего по Стачек будет снова возвращаться на площадь.

На маршруте будут ежедневно с 5:30 до 0:30 работать автобусы вместительностью от 50 пассажиров, двигаясь с интервалами 8-10 минут в дневное время и до 16 минут в вечернее.