  • 24 Февраль 2022
USD 25.02.2022 86.9288 +6.5094
USD ММВБ 21:28 87.0869  
EUR 25.02.2022 97.7688 +6.8868
EUR ММВБ 21:28 97.2289  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

От станции метро «Нарвская» будет запущен новый автобусный маршрут

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Маршрут запустят уже 15 июля.

До жилых кварталов между Промышленной улицей и улицей Трефолева от станции метро «Нарвская» с 15 июля запустят новый автобусный маршрут № 269. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту. 

Маршрут станет кольцевым. Автобус будет курсировать через пл. Стачек, Промышленную улицу, улицу Калинина, улицу Трефолева, после чего по Стачек будет снова возвращаться на площадь. 

На маршруте будут ежедневно с 5:30 до 0:30 работать автобусы вместительностью от 50 пассажиров, двигаясь с интервалами 8-10 минут в дневное время и до 16 минут в вечернее.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.02.22
    5 украшений для настоящих джентльменов
    21.02.22
    Особенности применения тентовых ангаров
    18.02.22
    Для хозяйственных, практичных, азартных и всех-всех: подарки для любимых мужчин – в «Галамарте»!
    04.02.22
    Подшипники: виды, назначение, рекомендации по выбору
    03.02.22
    Обращение с отходами Санкт-Петербурга и Ленобласти: пути решения
    31.01.22
    Названы топ-3 холодильника Samsung в Казахстане
    27.01.22
    Группа клиник эстетический медицины и косметологии Альтермед Эстетик
    21.01.22
    Бюджетное жилье: в чем секрет успешного ремонта?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram