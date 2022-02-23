Приморский и Выборгский районы Петербурга свяжет новый автобусный маршрут

В Петербурге между Приморским и Выборгским районами с 1 апреля начнет курсировать новый автобус №267. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новый маршрут обеспечит транспортную доступность жителям квартала на Суздальском шоссе, новых жилых комплексов на Парашютной улице, а также жители Ланского шоссе и Студенческой улицы. Кроме того, маршрут будет проходить через станции метро «Пионерская», «Лесная», «Выборгская», а также крупные торговые центры, учебные и медицинские учреждения.

Отмечается, что автобус придет на смену маршрутке № 367.

Новые составы вместительностью от 80 пассажиров будут курсировать ежедневно с с 5:30 до полуночи с интервалами 12-15 минут в дневное время и до 18 минут поздно вечером.