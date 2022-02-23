В Петербурге заработало приложение «Парковки России»

С сегодняшнего дня петербуржцы смогут для оплаты парковочных сессий в зоне платной парковки воспользоваться мобильным приложением «Парковки России». Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Сервис будет особенно удобен для жителей других регионов России, перемещающимся между городами на личном автотранспорте.

Приложение уже можно скачать в App Store, Google Play и AppGallery.

На сайте можно будет ознакомиться с инструкцией по оплате парковки. Также в приложения можно воспользоваться рядом дополнительных функций. Например, автомобилисты могут до конца суток исправить допущенные ошибки: изменить номер автомобиля, номер зоны или продлить сессию.

Кроме того, оплатить парковку можно через приложение «Парковки Санкт-Петербурга», а также паркоматы, сайт парковочного пространства, сервисы ВТБ, СберБанка и ПСКБ и посредством СМС-сообщений на номер 5303.