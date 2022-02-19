На Васильевском острове летом заработает новый автобусный маршрут

В приморской части Василеостровского района уже с 15 июля будет запущен новый автобусный маршрут №261. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новые автобусы выйдут на замену коммерческому маршруту №162 и обеспечат жителям новых жилых кварталов на намывных территориях доступ к станции метро «Приморская».

На маршруте будут работать 10 новых составов вместимостью более 50 человек и ходить с интервалами движения 6-7 минут в пиковые часы и не более 14 минут в оставшееся время.