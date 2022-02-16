На севере Петербурга летом будет запущен новый автобусный маршрут

С 1 июня в Приморском районе Петербурга запустят новый автобусный маршрут №258. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Автобусы будут следовать через станцию метро «Старая Деревня» и «Комендантский проспект», проспект Авиаконструкторов и Глухарскую улицу. На маршрут выйдут 6 новых низкополых составов, вместительностью более 80 человек и оборудованные современными системами информирования пассажиров и оплаты проезда.

Курсировать по маршруту автобусы будут ежедневно с 5:30 до 0:30 с интервалами 12 минут в пиковые часы и 18-20 минут в остальное время.