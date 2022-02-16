Парковку в Петербурге можно будет оплатить через сервис ВТБ-банка

В Петербурге к способам оплаты парковки добавился сервис банка ВТБ и их банкоматы. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

До настоящего времени оплатить парковку можно было исключительно через паркомат, личный кабинет на сайте, приложение «Парковки Санкт-Петербурга», а также приложения банков Сбер и ПСКБ и их банкоматы.

«Мы постоянно расширяем возможности оплаты парковки. Это необходимо для комфорта автомобилистов. В перспективе перечень банков-партнеров будет увеличиваться», — поделился информацией губернатор Петербурга Александр Беглов.

Зона платной парковки в городе тем временем продолжает расширяться из-за загруженности центральных районов и большого количества автомобилей. На сегодняшний день паркоматы установлены на 99 улицах в Центрального района.