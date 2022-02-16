Прокуратура обязала дорожников Пушкинского района Петербурга привести в порядок дороги

Руководство АО «Автодор» получила в свой адрес представление от петербургской прокуратуры с требованием в кратчайшие сроки привести в порядок дороги в Пушкинском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки в Пушкинском районе был выявлен ряд нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Техническим регламентам не соответствуют перекрестки Павловского шоссе и Кедринской улицы, Витебского проспекта и Пушкинской улицы, а также съезд с Киевского шоссе в сторону города и Волхонская развязка с Красносельским шоссе при съезде на Киевское шоссе.

На проезжих частях замечены множественные выбоины, что создает риск дорожно-транспортных происшествий.