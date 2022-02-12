Жители Петербурга проголосовали за создание новой автостоянки у метро «Шушары»

В Петербурге подвели результаты онлайн-голосования по выбору места расположения новой перехватывающей автомобильной стоянки. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.
Итоги голосования подвел СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». По его результатам, новая стоянка появится у станции метро «Шушары». За этот вариант проголосовало подновляющее число горожан — 68% респондентов.
Голосование проходило на странице Учреждения в социальной сети «ВКонтакте» в течение десяти дней.
Всего в Петербурге в 2022 году будут созданы два «перехвата»: на Автозаводской улице на 169 машиномест и у станции метро «Шушары» на 318.