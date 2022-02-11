В Петербурге значительно увеличат штраф за безбилетный проезд

Власти Петербурга приняли решение значительно увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом 11 февраля сообщается в проекте постановления, в котором губернатору Александру Беглову рекомендовано внести в Законодательное собрание соответсвующие изменения.

Всего в проекте два пункта: предложение поднять сумму штрафа за проезд «зайцем» в метро с 1 тысячи рублей до 2,5 тысяч, а на наземном транспорте с 500 рублей до 2,5 тысяч.

У в апреле в Петербурге стартует новая модель транспортного обслуживания. Одним из нововведений станет незаинтересованность коммерческих перевозчиков в сборе оплаты с пассажиров, так как по контракту оплата будет производиться из бюджета. По этой причине в Смольном решили отказаться от кондукторов и оставить на маршрутах исключительно контролеров.

В настоящее время доля неплательщиков в общественном транспорте составляет около 10 процентов. При этом многие из не заплативших горожан просто забыли приложить к считывателю билет.