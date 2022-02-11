Павловск и Пушкин соединит со станцией метро «Московская» новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут №252 свяжет Пушкин и Павловск со станцией метро «Московская». Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новым маршрутом в Пушкине смогут воспользоваться жители ЖК на Красносельском шоссе, Сапёрной улице и улице Архитектора Данини. Автобусы будут быстрее двигаться за счет объезда центра города с множеством светофоров и автобусных остановок.

Новые составы вместительностью от 50 пассажиров будут ежедневно двигаться по маршруту с интервалом 11-15 минут в рабочие дни и 17-18 минут в выходные. Проезд можно будет оплатить, как и на всех остальных маршрутах, при помощи карты «Подорожник», бесконтактной банковской карты и льготных проездных.