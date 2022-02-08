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Власти Петербурга в 2022 году разработают проекты приоритета общественного транспорта

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© Фото: pixabay

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В городе наладят координацию работы светофоров.

В Петербурге в 2022 году будут разработаны проекты приоритета общественного транспорта. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту. 

Основной задачей станет координация работы светофорных объектов на Невском проспекте от пл. Восстания до пл. Александра Невского, мосту Александра Невского, Заневском проспекте, проспекте Косыгина от Заневского до улицы Передовиков. А также на Пулковском шоссе, проспекте Науки и 2-м Муринском проспекте. 

Также в этом году «зеленая волна» будет обеспечена для общественного транспорта на участках Суворовского проспекта от Заячьего переулка до Тульской улицы и Тульской улицы от Суворовского проспекта до Большеохтинского моста.

 

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