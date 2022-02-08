В Петербурге летом запустят новый автобусный маршрут №249

Калининский, Выборгский, Петроградский и Василеостровский районы Петербурга летом свяжет новый автобусный маршрут №249. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Маршрут будет начинаться от железнодорожной станции «Ручьи» и заканчиваться у метро «Приморская», при этом следуя через ул. Замшина, пр. Маршала Блюхера, Кантемировскую ул., пр. Медиков, Большой пр. П.С. (обратно через Большую Пушкарскую ул.) и Средний пр. В.О.

На трассу с 1 июня выйдут автобусы вместимостью от 80 пассажиров и будут курсировать ежедневно с 5:30 до полуночи. Интервал движения составит 10-11 минут в пиковые часы и 12-18 минут в остальное время.