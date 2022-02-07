«Петербургскую транспортную компанию» приобрел «Третий парк»

Собственник одного из крупнейших городских перевозчиков «Третий парк» приобрел «Петербургскую транспортную компанию». Об этом 7 февраля сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей «Третьего парка».

Кирилл Дьяковский в конце января стал владельцем ООО «ПТК». До 27 января собственниками значились Андрей и Ольга Голубевы. В начале февраля у компании также сменился генеральный директор. Место Александра Антошевского занял Алексей Ивин.

Представители «Третьего парка» подтвердили эту информацию и сообщили, что у ПТК опытный трудовой коллектив, который делает данный актив особенно ценным.