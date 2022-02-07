На севере Петербурга запустят новый автобусный маршрут до МЕГИ Парнас

В Выборгском районе Петербурга появится новый общественный маршрут №248, который будет курсировать между метро «Проспект Просвещения» и МЕГОЙ Парнас. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новый маршрут с 1 апреля придет на смену коммерческому К-1МЕГА. Автобусы большой вместимости будут следовать с промежуточными остановками с 9:30 до полуночи. Интервалы движения составят 15-20 минут.

Оплата проезда будет осуществляться так же, как на остальных общественных маршрутах: картой «Подорожник», льготными и студенческими билетами, а также банковскими картами.