Новый автобусный маршрут свяжет Красное Село со станцией метро «Автово»

Красное Село соединит с со станцией метро «Автово» новый автобусный маршрут №245. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новый маршрут улучшит транспортную доступность для жителей новостроек. Автобус будет следовать от Красногородской улицы до Кировского завода и, таким образом, свяжет Кировский и Красносельский районы, где сейчас ведется активное строительство жилых комплексов.

Автобусы выйдут на маршрут с 15 июля и станут альтернативой закрытому К-445А. Движение автобуса будет начинаться в 5.30 и заканчиваться в полночь. Интервал движения при этом составит 13 минут в пиковые часы, 18-20 минут в выходные дни и 15-17 минут в остальное время.